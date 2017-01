Chapecoense fica perto de acerto com Luiz Antonio

DANIEL FASOLIN CHAPECÓ, SC (UOL/FOLHAPRESS) - A Chapecoense está próxima de acertar a contratação do volante Luiz Antonio, do Flamengo, para a temporada de 2017. O clube catarinense já havia apresentado uma proposta para o jogador no inicio do mês de janeiro, no entanto a divergência salarial entre as partes emperrava o negócio.

O volante está emprestado pelo clube carioca ao Bahia, onde em 2016 realizou 21 partidas na Série B e marcou três gols. Flamengo e jogador confirmam a procura da Chape. O clube da Gávea aceitou a liberação do jogador sem compensação financeira e ainda arcará com parte do salário do atleta. Segundo o diretor executivo do Flamengo, Rodrigo Caetano, todas as bases contratuais já foram acertadas com o atleta, restando apenas o acerto dos últimos detalhes com a Chapecoense.

"O Flamengo já acertou todas as questões envolvendo o Luiz Antonio. Ele será emprestado para a Chapecoense, pelo período de um ano", comentou o diretor. "O Flamengo vai arcar com parte do salário do atleta, porem o percentual não será divulgado por questões internas de negociação. Também não haverá a compensação financeira para empresta-lo". "Tudo isso faz parte solidarizarão do Flamengo para a reconstrução da Chapecoense", finalizou Rodrigo Caetano. O jogador é esperado em Chapecó no início desta semana, para realização dos exames médicos e assinatura do contrato.