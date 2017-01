Nove presos feridos em rebelião no RN são atendidos em hospital de Natal

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nove presos feridos durante a rebelião iniciada no sábado (14) na penitenciária de Alcaçuz, região metropolitana de Natal (RN), foram transferidos para um hospital geral da capital potiguar. Os detentos chegaram ao Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel com fraturas expostas e ferimentos por arma de fogo. Segundo informações da unidade, os ferimentos são de baixa gravidade e nenhum corre o risco de morrer. Mas não há previsão de alta.

Três ambulâncias do Samu (Serviço Móvel de Atendimento de Urgência) e em uma da Secretaria de Justiça do Rio Grande do Norte fizeram a transferências dos presos feridos. O hospital chegou a adotar medidas para atender mais feridos durante a rebelião, como transferências de pacientes para outras alas. "Alertamos os técnicos de enfermagem para dar suporte se necessário, já deixamos as bandejas de punções prontas e deixamos de alerta todos os cirurgiões, assim como todo o Centro Cirúrgico também", disse a enfermeira do setor de politrauma, Ana Elisa, segundo nota oficial do hospital.

A rebelião iniciada no sábado (14), motivada pela guerra entre facções criminosas, deixou 26 mortos. A Secretaria da Justiça e da Cidadania do Rio Grande do Norte, entretanto, suspeita que há outros mortos. A pasta já solicitou à Companhia de Águas e Esgotos do Estado que inspecione as fossas existentes no interior da unidade. Nesta segunda-feira (16), detentos provocaram um novo motim. Detentos ligados ao PCC (Primeiro Comando da Capital) e ao rival Sindicato do Crime estavam em lados opostos da unidade, em cima do telhado, desafiando-se com gritos de guerra.