Mais de 120 policiais civis reforçam segurança durante a Operação Verão

Durante a temporada de verão, as forças policiais paranaenses são reforçadas devido ao número de turistas que vão para o Litoral do Estado aproveitar o período de férias. Com o objetivo de coibir eventuais crimes, as polícias aumentam seus respectivos efetivos atuando em toda a região litorânea.



A Polícia Civil aumentou seu contingente em mais de 120 profissionais, entre delegados, investigadores, escrivães e papiloscopistas para atender de forma mais eficiente o grande aumento da população de veraneio – o movimento triplica nesta época do ano. A equipe está atuando em cinco delegacias do Litoral (Antonina, Morretes, Pontal do Paraná, Matinhos e Guaratuba).



O delegado Jorge Azor Pinto, coordenador operacional da Operação Verão, fala que o número de demandas a ser atendidas também aumenta. “O trabalho de Polícia Judiciária é aquele feito de investigações, seja por meio de denúncias que chegam até a delegacia ou de suspeitas dos próprios policias. A partir daí, inicia-se todo o trabalho de coleta de informações, provas, testemunhas, até chegar na identificação e prisão do suspeito pelo crime”, explica ele.



Após a Polícia Civil concluir todos os trabalhos de sua competência, o inquérito policial é encaminhado para o Ministério Público, que analisa e aceita ou não a denúncia. “Assim que a autoridade policial toma conhecimento de um fato, as diligências são iniciadas imediatamente”, lembrou Azor.



De acordo com o delegado, as principais ocorrências registradas pela Polícia Civil nas praias do Paraná são pequenos furtos, alguns roubos, uma quantidade mínima de homicídios e um grande número de boletins registrados relativos a extravio ou perda de documentos e de placas de veículos.



Até agora, só de extravios e perdas em geral – incluindo as placas de veículos e documentos – já são mais de 340 boletins de ocorrência registrados. Uso de entorpecentes também entra nos pequenos registros.



CUIDADOS – O delegado lembra aos veranistas que para evitar alguns incômodos eles devem ter alguns cuidados básicos. "Ao ir à praia não esqueça de fechar a casa e não deixe nenhum objeto à vista. Na própria areia da praia, o turista deve tomar cuidado com os objetos que leva consigo. Um outro fato que acontece muito nas praias – em função das fortes chuvas – é o extravio de placas de carros. Vale verificar se as placas dos veículos estão bem fixadas”, orienta o delegado.