Pasta base de cocaína avaliada em cerca de 8 milhões é apreendida

Policiais militares da 3ª Companhia Independente de Polícia Militar (3ª CIPM), pertencente ao 3º Comando Regional da PM (3º CRPM), apreenderam 382 quilos de pasta de cocaína avaliada em cerca de 8 milhões. A ação aconteceu na tarde deste sábado (14/01) em Querência do Norte, no Noroeste do estado, após a queda de um avião na área rural.

