Ações da Vale sobem 25% neste início de ano e sustentam alta da Bolsa

EULINA OLIVEIRA SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As ações da Vale são destaque de alta do Ibovespa neste início de ano. Somente na primeira quinzena de janeiro, o papel PNA da mineradora subiu cerca de 25%, para R$ 29,14. O percentual inclui a alta de 3,55% por volta das 15h15 desta segunda-feira (16). Mais negociada neste pregão, Vale PNA tem o quinto maior peso do principal índice da Bolsa, atrás de Itaú Unibanco PN, Bradesco PN, Ambev ON, e Petrobras PN. Para efeito de comparação, esses papéis subiram neste ano até agora, respectivamente, 6,3%, 7,3%, 3,4% e 5,6%. Os papéis ordinários da Vale acumulam alta de 24% em janeiro. As ações avançavam 3,06% nesta sessão, a R$ 31,94. Enquanto isso, o Ibovespa ganhava 0,39%, aos 63.904,23 pontos, acumulando alta de cerca de 6% no ano. Segundo analistas, o principal motivo para a forte alta dos papéis da Vale é a valorização do minério de ferro na China. Nesta segunda-feira, a commodity entregue no porto chinês de Qingdao subiu 3,86%, para US$ 83,65 a tonelada. É o maior preço desde 14 de outubro de 2014 (US$ 83,82). No ano, o minério de ferro tem alta de 6%. As cotações da commodity vêm se recuperando desde o ano passado, em meio a especulações de aumento da demanda pela China, principal mercado da Vale. Apenas em 2016, o minério de ferro entregue em Qingdao se valorizou quase 82%. No período, as ações PNA da Vale subiram 127% e as ON subiram 97%. "Com a alta do minério de ferro, especialmente nos últimos meses do ano passado, espera-se que a Vale apresente resultados fortes referentes ao quarto trimestre de 2016", afirma Ari Santos, gerente de renda variável da corretora H.Commcor. Outras empresas de mineração também têm se beneficiado da valorização do minério de ferro. Na Bolsa de Londres, as ações da Glencore acumulam alta de 16% em 2017; BHP Billiton, +13%, e as da Rio Tinto, +10%. SIDERÚRGICAS Na esteira da valorização do minério de ferro e com expectativas de maior demanda por aço, tanto interna quanto externa, as ações de siderúrgicas também se destacam entre as maiores valorizações do Ibovespa neste ano. Desta forma, dão continuidade ao bom desempenho do setor na Bolsa em 2016, quando tiveram altas superiores a 130%. As ações PN da Gerdau acumulam ganho de 22% em 2017; Usiminas PNA, +16%; e CSN ON, +14%. Os papéis preferenciais da Bradespar, acionista da Vale, sobem 33% no acumulado de 2017.