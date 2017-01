Pratas-da-casa terão papel importante, diz Pastana

Redação Bem Paraná, com site oficial do Paraná Clube

16/01/17 às 16:08 - Atualizado às 16:09 Redação Bem Paraná, com site oficial do Paraná Clube

Gabriel Furtado, Alesson e Rafael Furtado (foto: Divulgação/Paraná Clube)

SAIBA MAIS Nove juniores são promovidos ao profissional do Paraná

O executivo de futebol do Paraná Clube, Rodrigo Pastana, falou nessa segunda-feira (dia 16) sobre a integração de nove jogadores da Copa São Paulo Júnior ao elenco profissional. “Estamos vivendo um momento de reconstrução, adequando o clube ao seu orçamento”, disse para o site oficial do clube. “Fizemos contratações necessárias para a formatação de um grupo equilibrado, pois precisávamos de jogadores com maior rodagem. Mas, não tenho dúvida de que esses meninos também terão um papel importante. As oportunidades irão surgir, sempre com muito critério, respeitando o momento de cada atleta”, declarou.

O Paraná fechou a Copa São Paulo, que contava com 120 clubes, na 17ª posição. “Foi uma competição importante para o nosso amadurecimento. Chegamos com confiança no profissional, mas sabendo que teremos que ralar ainda mais”, disse o atacante Rafael Furtado, 17 anos, uma das principais promessas do Paraná, ao lado de seu irmão gêmeo, Gabriel Furtado (volante). Além deles, também estão no grupo Dias, Alesson, Willian, Hugo, Jhony, Claudevan e Guga.