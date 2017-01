SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Marcelo Cabo, do Atlético-GO, está desaparecido desde a madrugada deste domingo (15). Quem confirma é o próprio clube goiano, que marcou uma entrevista coletiva para as 15h30 desta segunda-feira (16) para dar mais informações sobre o caso. O Atlético-GO já prestou queixa e acionou a polícia para tentar solucionar o caso. O técnico era esperado para o treino desta segunda, mas não apareceu.

Em entrevista à Rádio 730 AM, o tenente-coronel Wellington Urzêda -que também é conselheiro do Atlético-GO- revelou que Marcelo conversou com o filho pelo celular por volta das 2h40 da madrugada de domingo e depois saiu com o carro e o cartão de crédito de seu apartamento, localizado no bairro Jardim Goiás.

Desde às 3h02, não foi mais visto. "Após o amistoso no sábado [contra o Gama, no Estádio Antônio Accioly], da resenha com a diretoria e amigos, ele foi embora. E quando foi dormir ele teve contato com o filho. Desse momento para cá a gente não sabe mais nada", disse Urzêdal. Uma perícia ainda será realizada no apartamento do treinador. Seu carro, um Palio Attractive na cor branca, ainda não foi encontrado pela polícia.

Ainda segundo o tenente-coronel, o teor da conversa com o filho foram assuntos de família, o que descarta qualquer especulação de 'vida dupla' ou de depressão, por exemplo. Um boletim de ocorrência já foi registrado por representantes do Atlético-GO na DEIC (Delegacia Estadual de Investigações Criminais), que vai cuidar do caso.

DIRETOR DO ATLÉTICO-GO SE PRONUNCIA — Emocionado, Adson Batista, diretor de futebol do Atlético-GO, também falou sobre o sumiço de Marcelo Cabo em entrevista à Rádio 730 AM. "Sentimento muito difícil. Situação difícil de absorver, um cara próximo de nós. Situação muito tensa, estou até sem condições de falar. Esperar que Deus ilumine e isso termine da melhor forma possível", disse o dirigente, para depois contar o que sabe sobre o caso.

"Fiquei sabendo hoje [segunda] de manhã. Tentei falar com ele ontem [domingo], o celular estava desligado, o que não é normal. Fomos checar hoje de manhã e buscamos todas as possibilidades, e elas foram se esgotando. IML, todos os hospitais... Depois que a gente fez tudo isso que a gente comunicou a imprensa", acrescentou Adson, que falou ainda sobre o papo do auxiliar de Marcelo Cabo com a família do treinador, que ainda está no Rio de Janeiro.

"Foi mais o Rodolfo [Oliveira, assistente de Marcelo Cabo], que é mais próximo da família. Eles estão no Rio. Esperamos que isso possa ser solucionado de uma maneira não traumática. O que posso dizer é que a gente está sem muito o que falar, passando por dificuldades, e dentro disso vamos aguardar", completou.