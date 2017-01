São Paulo registra maior chuva dos últimos 68 anos em um mês de janeiro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cidade de São Paulo registrou, entre as manhãs de domingo (15) e segunda (16), o maior acumulado de chuva para um mês de janeiro nos últimos 68 anos. Ao todo, foram 115 milímetros de chuva registrados na estação do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), no Mirante de Santana (zona norte). O temporal, que atingiu toda a Grande São Paulo, provocou a morte de uma mulher em Guarulhos, após ter seu carro arrastado pela enxurrada, no bairro de Morros. Houve alagamentos e deslizamentos também em Osasco, Carapicuíba, Barueri, Franco da Rocha e Francisco Morato. Segundo o Inmet, o recorde de chuva para o mês de janeiro ocorreu no dia 12 de janeiro de 1949, quando o volume chegou a 127,4 mm. Considerando todos os meses, o maior acumulado em 24 horas foi em 21 de dezembro de 1988, quando chegou a 151,8 mm. Com a chuva de hoje, o mês já totaliza 271,2 mm, superando em 10 mm a média histórica de janeiro, iniciada em 1943 pelo Inmet. Maiores chuvas em 24h registradas em janeiro: 1) 127,4 mm (12/01/1949) 2) 115,0 mm (16/01/2017) 3) 106,4 mm (16/01/1991) Pelos registros do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergência), da prefeitura, entre a tarde de domingo e a manhã desta segunda, houve acúmulo médio de 49,4 mm de chuva, o que corresponde a 19,2% de toda a chuva esperada para o mês de janeiro, segundo dados compilados desde 1995. De acordo com o CGE, os temporais foram provocados pela associação do calor com a alta umidade do ar e depois reforçados pela presença de um sistema de baixa pressão atmosférica sobre o Estado. Na terça (17), o tempo continua abafado e o sol entre muitas nuvens, podendo ter chuvas moderadas e fortes, com riscos de alagamentos, principalmente entre o período da tarde e o início da noite. O sistema de baixa pressão atmosférica ainda aumenta o potencial para precipitações fortes.