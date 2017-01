Gentil usa meme 'logo eu' ao ser fotografada com namorada

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Fernanda Gentil não perdeu o bom humor ao ser flagrada, neste domingo (15), por um fotógrafo enquanto tomava sol em uma praia do Rio. Após fotos dela e da namorada, a também jornalista Priscila Montandon, terem sido divulgadas e publicadas, a apresentadora da Globo usou o meme "logo eu", para fazer piada com a situação. "Tava de costas, e o paparazzo pensou que eu não fosse sorrir para a foto dele. Logo eu, Fernanda Gentil", disse a jornalista, com direito a trocadilho com o sobrenome, em uma imagem em que aparece fazendo careta e de cabeça para baixo na praia. Na primeira semana de 2017, o meme "logo eu" surgiu inspirado em uma fala da personagem Nazaré Tedesco, interpretado por Renata Sorrah em "Senhora do Destino", novela exibida pela Globo entre 2004 e 2005. Na fala, ela diz: "Tentou me derrubar? Logo eu? Nazaré Tedesco", em referência também às mortes que ela causou na trama ao empurrar personagens de cima da escada.