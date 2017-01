Extra trabalho!

Estudei o primeiro grau no Colégio Militar de Curitiba, na época tido como referência em ensino, por sua qualidade como instituição, devido a sua disciplina rígida e professores exigentes, sendo a maioria deles oficiais de carreira do exército.

Nossa carga horária era bastante diferenciada das outras escolas, além de seis aulas diárias, tínhamos educação física três vezes por semana, e “Ordem Unida” duas vezes por semana. Todas as segundas-feiras tínhamos formatura na primeira aula, com todos os protocolos que exigem uma solenidade militar, encerrando-se com o desfile de todos os alunos, marchando ao som da Banda.

Nosso ano letivo começava antes das outras escolas e terminava depois, tínhamos apenas 15 dias de férias em julho e para quem não passasse por média o tempo de férias era ainda menor. Realmente foi uma experiência e tanto, guardo bons momentos desta época.

Apesar da carga horária militar, todas às sextas-feiras à tarde, tínhamos atividades extra-classe, em que cada aluno podia escolher a que mais tinha vontade ou afinidade para praticar. Haviam várias opções, desde pintura, arte em barro, trabalhos manuais, tocar na banda, brincar na piscina, jogar bola, tênis, handebol, basquete, ou seja, era a tarde do “relax”. Não tinha ninguém que não gostasse deste dia, toda a molecada esperava anciosa pela sexta-feira.

O tempo passa e acabamos virando meio que um militar profissional de verdade, passamos a trabalhar o dia todo, com férias cada vez mais reduzidas, sendo que alguns não tiram férias de verdade desde os tempos de escola. Na loucura do dia-a-dia, esquecemos de ter uma atividade extra, ou seja, sem responsabilidade nenhuma, que fazemos simplesmente por prazer, sem provas ou reprovações, apenas como relax mental e físico, deixando-nos novos para enfrentar a próxima semana, assim como o Colégio Militar fazia, exigia disciplina a semana toda e na sexta feira deixava a gente livre para fazer o que gostava, para que na próxima segunda todos estivessem prontos e dispostos.

Então, amigo leitor, não se esqueça, uma boa atividade “Extra Trabalho”, pode ajudá-lo a começar a semana renovado!

Um grande abraço e boa semana.

Desmar Milléo Junior, Autor do Livro: “Apenas Boas Intenções Não Bastam”, Palestrante nas áreas motivacional, comportamental e vendas.Treinamentos com Jogos de Negócios & Simuladores.

SITES: www.milleo.com.br & www.visionbusinessgame.com.br