Empreendedor faz sucesso com alimentação micro macrobiótica

Uma única refeição composta por todos os nutrientes que seu corpo precisa. Essa é alimentação micro macrobiótica que segundo Fred Chao, fundador do Clorofila - Centro de Auto Educação Vitalícia de Curitiba, pode ser considerada um remédio diário capaz de proporcionar saúde e bem-estar de forma simples e saborosa.

Conhecimentos adquiridos nas origens

Fred Chao conheceu este estilo de vida no Estados Unidos, em 1970. Ao se interessar pelo assunto, foi em busca de aprofundar seus conhecimentos e encontrou o professor Kikuchi, discípulo direto de George Ohsawa, fundador da micro macrobiótica no Japão. O professor Kikuchi foi quem trouxe os ensinamentos para o Brasil, fundando um Centro de Auto Educação Vitalícia em São Paulo. E estas foram as inspirações de Fred, que há 17 anos fundou o Clorofila aqui em Curitiba.

Estilo de vida preventivo e evolucionário

A filosofia macrobiótica lida com as quatro funções independentes de cada indivíduo: a alimentação, movimentação, respiração e o pensamento. O principal objetivo é proporcionar um estilo de vida preventivo e evolucionário. “Claro que na vida você não pode prever tudo, mas se você se preparar antecipadamente para o que pode acontecer, quando enfrentar um problema, terá condições de transformá-lo de tal forma que você não adoeça ou fique emocionalmente descontrolado”, explica Chao.

Princípios do ying e yang

Originalmente chamada de Macrobiótica Zen, por ter sua origem nos mosteiros Zen Budistas, ela era conhecida como Syozin Ryori já que é considerada uma alimentação para a iluminação. A alimentação é a base de tudo e esta é baseada nos princípios do ying e yang. “Ying são os alimentos expansivos, que tendem a esfriar o organismo. Os alimentos yang são contrativos, que tendem a aquecer o organismo”, explica Fred Chao.

Educação vitalícia favore o fortalecimento da personalidade

Os benefícios que este estilo de vida traz para quem o adquire são físicos, mentais e emocionais. Fred explica que todas as emoções estão relacionadas ao coração. “A nossa educação vitalícia direciona a pessoa para o fortalecimento da personalidade, principalmente do coração. Quem tem coração forte consegue se recuperar perante qualquer problema”, ele diz. O Centro de Auto Educação Vitalícia trabalha com todas as necessidades do indivíduo.

Restaurante, loja, padaria, mercado de frutas e Buffet

Além do restaurante os clientes podem desfrutar de uma loja de produtos naturais, uma padaria, um mercado de frutas e verduras orgânicos e claro, o buffet de comida saudável e refeições micro macrobiótica. Além disso, o Clorofila oferece aulas de yoga, aikido, tai chi e ritmoprática, consultas e um belo e agradável jardim.

Mais Informações: https://www.facebook.com/clorofila.cwb/

