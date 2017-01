Governo do AM troca comandante da Polícia Militar após rebeliões e mortes

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governador do Amazonas, José Melo (Pros), anunciou nesta segunda-feira (16) a troca do comandante-geral da Polícia Militar após as rebeliões que deixaram 67 mortos no Estado nos primeiros dias do ano. O coronel David de Souza Brandão vai substituir o coronel Augusto Sérgio Farias, que estava no cargo desde junho de 2016. Já o coronel Walter Rodrigues da Cruz será subcomandante e o coronel Domingos Sávio de Souza, chefe do Estado Maior da PM. As mudanças serão formalizadas com a publicação no "Diário Oficial" do Estado desta segunda, que circula na terça (17). Na semana passada, o governador já tinha trocado do secretário da Administração Penitenciária. O tenente-coronel da PM e comandante do Policiamento Especializado Cleitman Rabelo Coelho assumiu o cargo que era ocupado até então por Pedro Florencio. Pelo menos 145 detentos estão foragidos do Ipat (Instituto Penal Antônio Trindade) e do Compaj (Complexo Penitenciário Anísio Jobim), maior presídio do Estado e palco da chacina de 56 presos em 1º de janeiro. Na tentativa de recuperar o controle do sistema prisional, 17 presos apontados como líderes do massacre no Compaj deixaram Manaus rumo a presídios federais. O governo do Amazonas também recebeu o reforço de 99 homens da Força Nacional, que se encarregarão da segurança do entorno do Compaj. A ideia é liberar mais policiais estaduais para atuar na recaptura dos presos. O número de assassinatos em presídios pelo país chega a 134 somente nesse ano. O Amazonas lidera o número com 67 assassinatos, seguido por Roraima (33) e Rio Grande do Norte (26). As mortes já equivalem a 36% do registrado em todo ano passado. Em 2016, foram ao menos 372 assassinatos -média de uma morte a cada dia nas penitenciárias do país.