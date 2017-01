(foto: Divulgação)

Curitiba será homenageada num dos maiores espetáculos do mundo, o desfile de carnaval do Grupo Especial das Escolas de Samba de São Paulo, em 2017. Com transmissão ao vivo para mais de 180 países, a cidade terá sua história contada pela Nenê de Vila Matilde, uma das mais tradicionais e premiadas agremiações da capital paulista. O enredo “Coré Etuba – A Ópera de Todos os Povos, Terra de Todas as Gentes, Curitiba de Todos os Sonhos” vai retratar toda a história da cidade e promete emocionar o público. Os curitibanos apaixonados por samba e pela grande festa que é o carnaval poderão participar deste momento único e representar Curitiba na avenida. A Serra Verde Express oferece pacotes completos que incluem fantasia exclusiva para o desfile que acontece do dia 25 de fevereiro .

Com saída de Curitiba e opções de transporte terrestre e aéreo, os pacotes variam entre 10 parcelas de R$ 75 e 10 parcelas de R$ 269. Os pacotes completos incluem: hospedagem, transfer para hotel e sambódromo, ingresso em arquibancada para o setor E ou F (para assistir ao desfile do dia 24/02) e fantasia em ala da Nenê de Vila Matilde ( cujo desfile acontece no dia 25/02).

Confira abaixo os detalhes do pacote:

PACOTE COMPLETO- Carnaval 2017:

Aéreo Curitiba / São Paulo / Curitiba

Transfer de chegada e saída

Transfer hotel / sambódromo / hotel

Ingresso de arquibancada setor E ou F - Desfile dia 24/02/2017

Fantasia para desfile no dia 25/02 na Escola Nenê de Vila Matilde

02 noites de hospedagem com café da manhã no hotel escolhido

Valores:

10 x de R$ 205- para pacotes com hospedagem no Hotel Century Paulista

10 x de R$ 269- para pacotes com hospedagem no Hotel Holiday Anhembi

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS

Ø Valores por pessoa em apartamento duplo (pacotes com aéreo).

Ø Válido para pacotes de 24 a 26 de fevereiro de 2017

Ø Mais informações estão disponíveis no site www.serraverdeexpress.com.br