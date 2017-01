Técnico do Atlético-GO reaparece em seu prédio após sumiço, diz polícia

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Marcelo Cabo, do Atlético-GO, reapareceu em seu prédio na tarde desta segunda-feira (16) depois de ser dado como desaparecido pela Polícia. A informação é do tenente-coronel da Polícia Militar Wellington Urzêda, um dos responsáveis pela investigação e também conselheiro do clube rubro-negro.

"Viemos aqui pessoalmente. Às 15h48, um táxi com o Marcelo Cabo chegou ao prédio onde ele mora, desceu no subsolo, ele desceu, subiu no apartamento, desceu e saiu daqui cinco, sete minutos depois", disse Urzêda em entrevista à Rádio 730AM, concedida em frente ao prédio do treinador.

"O pessoal que esteve com ele disse que não tem manchas de sangue na roupa, não tem lesões. Ele está bem, inclusive foi cumprimentado por funcionários, e daqui saiu do jeito que voltou. Não sabemos para onde. Mas o mais importante é sabermos que ele está bem", acrescentou.

Com isso, a Polícia descarta as possibilidades de homicídio ou latrocínio, mas continua com as investigações sobre o caso. "As investigações continuam. Temos que ver se está sendo coagido ou outra coisa", disse. "Então, aquela linha de investigação de que poderia ser homicídio ou latrocínio está descartada. Ele não veio no carro dele. Não significa de que não tenha havido crime. Ele pode estar sendo constrangido a fazer alguma coisa. A polícia agora está verificando se houve saque na conta dele, saque elevado, alguma coisa que seja. Graças a Deus ele está vivo, e a polícia continua as investigações para identificar o que houve com o técnico Marcelo Cabo", finalizou.

De acordo com a Polícia Civil, uma camareira do prédio está sendo ouvida pelo delegado Kleyton Manoel Dias, da DEIC (Delegacia Estadual de Investigações Criminais). O treinador havia sido visto pela última vez na madrugada (3h02) de sábado (14) para domingo (15).

As imagens do circuito interno de segurança do edifício onde Marcelo Cabo mora, no Jardim Goiás, registraram o momento em que ele entrou no seu carro, estacionado à frente da portaria, e saiu. Desde então, o treinador -que era esperado para o treino da manhã desta segunda-feira no CCT do clube- estava desaparecido.