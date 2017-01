Grêmio confirma empréstimo de Henrique Almeida para o Coritiba

Henrique Almeida comemora gol com a camisa do Coritiba, em 2015: 9º reforço do clube em 2017 (foto: Arquivo Bem Paraná)

O Grêmio confirmou que o atacante Henrique Almeida, 25 anos, seguirá para o Coritiba por empréstimo até o final de 2017. Segundo o vice-presidente do Coxa, José Fernando de Macedo, o jogador se apresenta nesta terça-feira (dia 17) em Foz do Iguaçu, onde a equipe comandada pelo técnico Paulo Cesar Carpegiani faz a pré-temporada.

Henrique Almeida é o 9º reforço do Coritiba para 2017. Antes, o clube contratou os zagueiros Werley (Figueirense) e Márcio (Atibaia-SP), os volantes Matheus Galdezani (CRB) e Jonas (ex-Dinamo Zagre-CRO), os meias Léo Santos e Tiago Real (Vitória) e o atacantes Filigrana (Quindío-COL) e Rildo (Corinthians).

Henrique Almeida teve excelente desempenho no Coritiba em 2015, com 12 gols em 20 jogos no Campeonato Brasileiro. Em 2016, porém, fracassou no Grêmio. Disputou 17 partidas no Brasileirão 2016, marcou um gol e fez uma assistência.

No ranking do site inglês WhoScored, que atribui nota aos jogadores utilizando mais de 200 estatísticas, Henrique Almeida foi o terceiro pior do Brasileirão, com média 6,18. Ele ficou em 353º lugar no ranking que tem 355 jogadores (apenas aqueles que disputaram um mínimo de 14 jogos na competição).