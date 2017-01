Thiago Neves faz exames e se rende à torcida

ENRICO BRUNO BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Depois da chegada calorosa a Belo Horizonte, o meia Thiago Neves, revelado pelo Paraná Clube, iniciou seus primeiros trabalhos no Cruzeiro. Antes de começar a treinar com o grupo, o jogador irá terminar de realizar uma bateria de exames médicos e assinar o contrato de três anos. Nesta tarde de segunda-feira, o jogador teve seu primeiro contato com o técnico Mano Menezes, o goleiro Fábio e outros companheiros de clube, além de ter conhecido as estruturas da Toca da Raposa II.

"Tudo é da maneira como eu esperava, tudo perfeito. Todos me receberam bem, me trataram da melhor forma possível e isso é fundamental. O primeiro dia é sempre importante, já estou com muita vontade de bater na bola", disse. E por falar em recepção, Thiago não deixou de comentar sobre a recepção calorosa feita pelos torcedores. Pela manhã, cerca de 200 pessoas compareceram ao Aeroporto de Confins para acompanhar a chegada do principal reforço celeste para a temporada.

"Ficará marcado para o resto da minha vida. Nunca aconteceu isso comigo, de me esperarem no aeroporto, teve gente que me carregou nas costas, e torcida gritando meu nome. Para mim, foi um momento especial, minha família estava presente. Então, só posso agradecer o carinho do torcedor e pode ter certeza que dentro de campo vou tentar fazer o meu máximo".

Pelo Twitter, o jogador foi mais além e publicou uma mensagem de agradecimento à torcida da Raposa. "Sem palavras para agradecer a todos os torcedores do Cruzeiro. O que vocês fizeram hoje foi f.... Obrigado pela recepção", escreveu.