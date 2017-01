Grêmio acerta empréstimos de Henrique Almeida e Guilherme

JEREMIAS WERNEK PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Henrique Almeida é reforço do Coritiba para 2017. Nesta segunda-feira (16), o time paranaense e o Grêmio acertaram as bases do empréstimo. O atacante é aguardado em Foz do Iguaçu na terça-feira para realizar exames médicos e ser apresentado oficialmente.

O empréstimo era iminente. Desde o final de 2016 o Coritiba conversava com o jogador e o Grêmio sobre o empréstimo. O negócio demorou por conta de uma renegociação no acordo entre o Tricolor e o atacante. Henrique Almeida já foi liberado e sequer treinou com o Grêmio na tarde desta segunda-feira. O atacante, revelado pelo São Paulo, jogou 25 jogos e marcou 12 gols em 2015 pelo Coritiba.

GUILHERME NO BOTAFOGO A segunda-feira também foi decisiva para Guilherme. O atacante prorrogou contrato com o Grêmio por um ano (vencimento que era 2018 passou para o final de 2019) e foi liberado ao Botafogo. O empréstimo estava sendo analisado desde a semana passada. O atacante preencherá vaga de um reforço que quase saiu de Porto Alegre também. O time carioca negociou com o Internacional o empréstimo de Mike, que jogou no Audax em 2016. Os valores não fecharam e o jogador acabou indo para o América-MG.