Além do horizonte, para lá de Marrakesh

Nossos grandes — e antigos — pesquisadores em termos de saúde pública, devem estar revirando nos túmulos com a volta da dengue e a já epidemia de febre amarela, sem contar com os estragos da zika, chicungunhia e outras desgraças. E nossos turistas cara- pálida, horrorizados com os “acidentes” nos presídios, as mortes sem explicações, os arrastãos nas praias e supermercados, shopping centers e até pontos de ônibus, fazem as malas para outros horizontes, menos agitados, menos negativos. E ainda há a falta de água, a grande seca como nunca vista há mais de meio século no Nordeste. E as chuvas que tudo alagam nas grandes cidades como Rio e São Paulo.

Com tanta coisa acontecendo, com o Trump assumindo os reinos que já foram brilhantes, cresce o interesse dos brasileiros por terras mais distantes. O que pode ser comprovado pelo número de roteiros agora disponíveis nas principais operadoras turísticas.



Descubra novas culturas, visite castelos, faça yoga: o tema da viagem, quem escolhe é você





Isso se deve também porque grande parte dos turistas já esteve nos roteiros básicos dos Estados Unidos e da Europa. Também aumentaram as opções para as viagens de meditação, alternativa para a recuperação da auto estima e até da produtividade. Para esses viajantes específicos ficam disponíveis as mais de três mil escolas de raja yoga, com seus mais de trezentos mil alunos que procuram a filosofia da transformação do dia-a-dia.

As pessoas consomem um terço da vida no trabalho. Está na hora de consumir outro terço viajando. O Oriente pode ser um bom destino, para quem quer combinar mistérios, sabedoria, filosofia e muita beleza. A Índia, por exemplo, começa a viagem na leitura de guias, folhetos, relatos de viagem. Algumas excursões são acompanhadas por professores de história ou iogas, que perfazem caminhos específicos a cada grupo de turistas ou estudiosos.

Uma das mais tradicionais operadoras no Brasil, a Queensberry, lançou 8 roteiros absolutamente novos, entre os 51 programas de 2017. A temporada inicia em abril e vai até novembro. Inovando sempre, oferece viagens de 12 dias para os castelos da Irlanda, incluindo Londres, Crk, Killarney, Mickross Park, King of Kerry, Adare, Limerick, Castelo de Dromoland, Cliffs of Moher, Galway, Castelo de Ashford, Coi=nnemara, Midlands, Dublin. Saída marcada para 3 de agosto.



Durma como um rei em um castelo, saiba tudo da história de cada lugar, na viagem para o outro lado do mundo





Bem romântico é o roteiro para os Lagos Italianos , durante 13 dias, com Milão Stresa, Lago Maggiore, Ilhas Borromeo, Ascona, Lugano, Porlezza, Vale de Valtelina, Varenna, Tremezzo, Como, Bergamo, Franciacorla, Gardone Riviera, Sirmione. Saídas em 16 de junho, 8 e 15 de setembro.

A operadora CVC, além dos tradicionais programas para Nova York, Buenos Aires, Roma, Paris, Cancún, Punta Cana, tem saída no dia 23 de março para Cuba, com Havana e as praias de Varadero, no sistema tudo incluído. O pacote é para 5 dias, incluindo passagem aérea Avianca.

A Queensberry tem também viagens para a Índia, via Dubai, roteiro de 19 dias. Quem preferir algo ainda mais exótico, pode escolher Estrelas da Indochina, com duração de 25 dias, a partir da saída dia 8 de abril. Visitando Bangkok, Luang Prabang, Rio Mekong, Hanói, Baía de Halong, Hoi Na, Hue, Hochi Minh, Phnom Penh, Siem Rep e Cingapura.



Faça as malas e vá descobrir novos horizontes





O roteiro para Dubai de 10 dias tem saída no dia 23 de fevereiro, incluindo Ajman, Sharjah e Abu Dhabi. Outra saída está programada para 13 de abril. Os que gostam do Caribe podem fazer um cruzeiro na viagem de 17 dias, a bordo do Royal Princess. Visitando Fort Lauderdale. Ou seguir para a Estrela do Caribe, Cuba, com saída no dia 20 de fevereiro, tendo no roteiro de 11 dias Havana, Varadero e Lima.

Para 11 de junho e 20 de agosto, além de 17 de setembro, a chance é a descoberta da Costa Amalfitana e Puglia, durante 16 dias. Roma, Nápoles, Vietre sul Mare, Salerno, Costa Amalfitana, Amalfi, Trani, Polignano al Mare, Alberobello, Locorotondo, Matera, Ostuni, Cellino San Marco, Lecce, Otranto, Leuca, Costa Salentina, Brindisi, Roma.

Imperdível é o roteiro para a antiga Pérsia, durante 16 dias, conhecendo Dubai, Teerã, Kashan, Isfahan, Pasárgada, Shiraz e Persépolis. A viagem para o Irã tem saídas no dia 3 de setembro, 11 e 29 de outubro.

Mais clássico é o programa na Rota Romântica da Alemanha, Eslovênia e Croácia, durante 23 dias. Saídas dias 8 de agosto e 5 de setembro.

A operadora paranaense Dnipró Gold também programa roteiros diferenciados. O de 2017 inclui Ucrânia, Itália e Portugal, com saída 22 de agosto. Com 24 anos no mercado, sempre oferecendo viagens especiais, a Dnipró Gold tem roteiro para a África do Sul em abril, Noruega em maio, Cáucaso e Mar Cáspio em junho, Ucrânia e Polônia com extensão a Portugal em agosto. Romênia e Ucrânia também em agosto. O Centenário das aparições de Fátima tem viagem marcada para o período de 5 a 14 de setembro. Peça detalhes no info@dniprogold.com.br ou ligue 3077.0488.