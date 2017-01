Homem perde dentes e sofre queimaduras após cigarro explodir

(foto: Reprodução/ Facebook)

Um caso inusitado feriu gravemente um morador da cidade de Pocatello, no estado de Idaho, nos Estados Unidos. É que ele sofreu queimaduras de 2º grau e perdeu alguns dentes quando o cigarro eletrônico que ele fumava explodiu.

O homem foi levado às pressas para a UTI de um hospital local depois da explosão próxima de seu rosto enquanto ele estava no banheiro de casa. Após ser atendido e hospitalizado, ele publicou as imagens de seu estado no Facebook. Ele perdeu sete dentes e sofreu queimaduras no rosto e no pescoço.

Na postagem, o homem ainda afirmou que não pretende mais fumas e que pretende influenciar outras pessoas a reavaliarem suas atitudes ou, pelo menos, encontrar outras formas para fumar.