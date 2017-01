De Alagoas ao Corinthians, novo atacante Luidy se emociona em apresentação

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em primeiro dia de pré-temporada em Orlando, o Corinthians apresentou o atacante Luidy, 20, e o volante Paulo Roberto, 29, como reforços para 2017. A emoção ficou principalmente pelo mais jovem, nascido na pequena cidade de União dos Palmares, no interior alagoano. "Vou trabalhar forte no dia a dia por uma oportunidade. Estou emocionado, vou honrar a camisa do Corinthians. É algo que sempre sonhei, hoje é a realização de um sonho, porque meus pais torcem desde pequeno pelo Corinthians e com certeza estão felizes. É uma camisa de peso, mas vou trabalhar forte para quando tiver uma oportunidade estar pronto", declarou Luidy, que assinou por três temporadas no sábado passado. Já Paulo Roberto, que tem a primeira oportunidade da carreira em um grande clube, falou também sobre realização. "Vestir essa camisa para mim também é um sonho. Tenho corintianos na família, minha esposa é corintiana roxa, e junto com o Gabriel (volante ex-Palmeiras) que é um excelente jogador, a disputa por espaço será leal, franca, pela pessoa que ele é e eu também. É um momento bacana. O Corinthians tem a ganhar com isso", disse o reforço que assinou por um ano.