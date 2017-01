Estado contrata 30 profissionais para Curitiba

A Secretaria de Estado da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos contratou ontem mais 30 profissionais aprovados no Processo Seletivo Simplificado (PSS) da Agência do Trabalho Central em Curitiba. Já foram contratados 19 trabalhadores selecionados na primeira etapa do PSS da agência. Este foi o segundo grupo de um total de 61 pessoas aprovadas em teste seletivo.

Os novos profissionais foram apresentados para o secretário da Justiça, Artagão Júnior. “Os servidores chegam para somar o trabalho no Estado e para padronizar a rede de atendimento ao trabalhador”, disse o secretário.

Artagão Júnior destacou a importância de capacitar e qualificar os novos servidores para o trabalho. “Vamos treinar e qualificar os novos trabalhadores para que o atendimento na Agência do Trabalhador de Curitiba seja cada vez melhor e o trabalhador possa sair de lá satisfeito e com sua situação encaminhada”.

Para o diretor do Departamento do Trabalho, Cícero Teixeira, a contratação dos profissionais dobra a capacidade operacional de atendimento da agência central. “Estamos reestruturando a equipe na agência para adequar os encaminhamentos das vagas abertas ao público que realmente precisa”. Desde ontem os trabalhadores contratos pelo PSS recebem treinamentos práticos.