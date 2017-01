Consumidor leva lista ao mercado, mas não segue à risca

Planejar as compras ganhou força no hábito dos consumidores. De acordo com o estudo, 86% preparam lista de compras (50% algumas vezes e 36% sempre). Mas apesar de irem às compras munidos da listinha, apenas 7% a seguem estritamente. Os consumidores de renda mais alta são os que mais cumprem à risca o planejamento prévio — 11%.

O dado faz parte da pesquisa “Shopper, Supermercado e Promoção: um ecossistema essencial para marcas durante a crise”, realizada pela Agência 96. O levantamento detectou diversos hábitos que passaram a fazer parte do dia-a-dia dos clientes no ponto de venda.

A pesquisa mostra que 44% costuma fazer compras com parceiro , 24% sozinhos e 14% com a família.

O comportamento de compra também varia de acordo com a companhia. Homens sozinhos são menos organizados no planejamento, mas tendem a ser mais fieis à lista de compras: 52% costumam levar listinha, e quando levam, 85% seguem grande parte do pré-estabelecido. Já as mulheres planejam mais, mas são menos “fieis”: 73% afirmaram levar lista, porém apenas 64% seguem o que está escrito.

Já o comportamento de famílias no supermercados é mais imprevisível: enquanto 81% levam a lista de compras, apenas 32% seguem o planejamento. Com filhos de até 10 anos, apenas 20% compram o que estava planejado.

RÁPIDA

Produto novo

Consumidores de alta renda são os que mais decidem comprar um produto novo (31%) ou item que não precisava (25%). Já os consumidores de Classe C, são os que mais trocam de marca (25%) e que mais compram mais unidades de um produto que já iam comprar (31%). A pesquisa também mostra que 43% dos consumidores param para falar com promotoras durante as compras. Entre os clientes mais maduros, de 46 a 60 anos, esse índice sobe para 53%.

NÚMERO

Rotina

61%

dos consumidores

enxergam a hora da compra como uma obrihgação. Outros 39% classificam como uma atividade prazerosa — um momento de relaxamento (18%), uma atividade de lazer (12%) ou um passatempo (9%). Quem vê prazer nas compras dedica mais tempo para conhecer novas marcas (59% contra 42% de quem vê como obrigação). Também falam mais com promotoras (50% contra 38% de quem vê como obrigação); 81% trocam de marca apenas para participar de uma promoção (contra 70% de quem vê como obrigação); e 76% compram um produto apenas para concorrer a prêmios (contra 63% de quem vê como obrigação).