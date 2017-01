Defesa Civil solicita doação de alimentos

Desde a ocorrência da chuva na quarta-feira da semana passada, prefeito de Paranaguá, Marcelo Roque, determinou empenho de toda a equipe da Prefeitura no atendimento às pessoas que sofreram prejuízos ocasionados pelas enchentes. Cerca de 250 famílias já foram atendidas e estão sendo acompanhadas pelo município.

O trabalho da Prefeitura de Paranaguá no atendimento aos cidadãos afetados pelas chuvas através da arrecadação e distribuição de doações prosseguiu ontem. A Defesa Civil Municipal destacou que necessita urgentemente da doações de alimentos e de cestas básicas, visto que o estoque destes produtos está baixo.

"Estamos extremamente satisfeitos e honrados com a solidariedade da população parnanguara, que desde a ocorrência das chuvas colaborou com doações e com voluntários que estiveram atuando junto às nossas equipes. Estamos totalmente solidarizados com as vítimas das enchentes de Paranaguá e determinamos empenho total para o reestabelecimento destes cidadãos. Apesar de todas as doações feitas, neste momento continuamos precisando principalmente de alimentos, visto que nosso estoque está baixo. A Prefeitura também está atuando para colaborar com as doações. A solidariedade deve vir de todos nós", afirma o prefeito Marcelo Roque.

Segundo Rosane Oliveira da Cruz, funcionária da Defesa Civil Municipal, até ontem, 250 famílias de 32 bairros afetados foram atendidas por meio de doações, algo que representa cerca de 1.000 pessoas assistidas pelo município e voluntários.

“Pedimos para que estas pessoas procurem o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) mais próximo às suas residências para fazer o cadastro para recebimento dos donativos. Após isso, os cidadãos podem vir ao ginásio Joaquim Tramujas buscar as doações", completa.