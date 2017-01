Servidor de carreira assume pasta de Segurança em Araucária

Fortes, ao lado de Laércio Aguiar (diretor geral da Guarda) e de Rodrigo Fabrice Ramos (diretor da Guarda) (foto: Divulgação/PMA)

O novo Secretário de Segurança de Araucária, José Roberto Fortes Couceiro, é o primeiro Guarda Municipal a ocupar este cargo no município. Atendendo a uma reinvindicação antiga da categoria, um guarda no comando maior da segurança pública, o prefeito Hissam Hussein Dehaini nomeou o Guarda Fortes há menos de um mês e a população já observa mudanças na segurança pública. Muitos relataram nunca ter visto tantos guardas na rua, o que transmite maior segurança e impede eventuais delitos.

Questionado sobre sua atuação inicial, o secretário Fortes disse que iniciou sua gestão sem verbas imediatas, mas com uma ampla reestruturação interna e uma equipe de primeira no comando da corporação, o que trouxe um maior efetivo para as ruas de maneira ostensiva e preventiva. Além disso, seu efetivo está mais motivado para o trabalho visto que o novo modelo de liderança e parceria com as equipes vem agradando e promete melhorar a ainda mais a qualidade no trabalho.

Sua maior dificuldade até o momento, foi a “bagunça” encontrada na secretaria, com projetos e licitações atrasadas, correndo o risco de perda de verbas federais, além do abandono da corporação que há mais de seis anos não recebia novos uniformes, viaturas paradas, problemas na comunicação e câmeras com defeito por falta de manutenção e/ou investimento.

O secretário Fortes, está confiante no crescimento da Guarda Municipal de Araucária juntamente com os agentes de segurança. Com o apoio e parceria do prefeito Hissam, que prevê amplo investimento neste segmento, a secretaria está trabalhando em projetos inteligentes que deverão trazer verbas e apoio do Governo Federal, além de uma futura parceria com a Receita Federal para aquisição de equipamentos.

“A população pode esperar um trabalho de recuperação da Guarda Municipal já para o primeiro semestre”. O Secretário de Segurança aposta em novas viaturas e maior presença da Guarda nas ruas, proporcionando um serviço de excelência jamais visto no município.