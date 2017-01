Linha Colombo-CIC volta a circular na próxima semana

A linha de ônibus Colombo-CIC voltará a circular a partir da próxima segunda-feira, 23 de janeiro, beneficiando mais de 30 mil passageiros de Curitiba e do município vizinho. A primeira reintegração de linha do transporte público da capital com a Região Metropolitana foi assinada ontem pelo prefeito Rafael e pelo governador Beto Richa. Com a volta do Colombo/CIC, os passageiros poderão percorrer os 26 quilômetros do trajeto sem precisar mudar de ônibus. “Começamos pela linha Colombo-CIC e até junho termos outros estudos para que Curitiba volte a ter a integração de transporte que durou 20 anos.”, disse Greca. A volta da linha foi um compromisso assumido por ele na campanha eleitoral. Greca e Richa também assinaram um protocolo de intenções para estudos técnicos de implantação do Novo Sistema Metropolitano Integrado de Passageiros.