A cada oito minutos, há uma multa por falta de educação em Curitiba

Dirigir com o braço para fora do carro é infração média: volante deve ser segurado pelas duas mãos, diz a lei (foto: Franklin de Freitas)

Xingamentos, gestos obscenos e buzinadas frenéticas fazem parte do cotidiano do trânsito curitibano. Mais do que um sinal de que o fluxo de veículos já não flui pela cidade como outrora, isso tudo pode ser considerado o sintoma de um problema mais grave: a falta de educação dos motoristas curitibanos. Na Capital, segundo dados do Departamento de Trânsito (Detran), a cada 8 minutos um motorista é multado por conta desse comportamento inadequado.

O levantamento é uma estimativa por baixo, já que leva em consideração apenas alguns dos vícios e pecados nossos de cada dia: dirigir falando ao celular, estacionamento irregular, deixar de sinalizar mudança de faixa e digir com o braço para fora do veículo. Ainda assim, retrata aquele que, segundo o Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran), é um dos maiores problema do trânsito curitibano: a má educação dos motoristas.

”Percebemos que o motorista curitibano, em geral, possui uma cultura egoísta. Vemos isso em ações simples, como não dar a vez, auxiliar um pedestre, permitir que ele passe, ou mesmo a própria seta indicadora de direção. Curitibano tem essa mania. Sempre está com pressa e acaba, em detrimento do outro, tentando se sobressair”, aponta o tenente Ismael Veiga, porta-voz do BPTran.

A lista de vícios dos motoristas é extensa e que atire a primeira pedra quem nunca pecou. Dirigir com o braço para fora do veículo, por exemplo, resultou num total de 253 multas entre 2015 e 2016. Prevista no artigo 252 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), a infração é considerada média, custando quatro pontos na carteira, e ainda rende uma multa de R$ 85,13.

Outro hábito dos motoristas é não usa a seta para sinalizar a mudança de direção/faixa, algo básico para aqueles que dirigem prudentemente, em acordo com a chamada direção defensiva.No período referido, foram emitidas 1.045 autuações. Mais comum ainda, porém, é o estacionamento irregular. Aquela velha história do “é rapidinho” doeu no bolso de 29.713 motoristas da Capital no ano passado.

Contudo, o erro mais comum, em disparado, é dirigir falando ou segurando o celular. Entre 2015 e 2016, foram emitidas 104.343 multas por esse motivo.

Para o tenente Veiga, o que falta à maioria dos motoristas curitibanos é entender o trânsito e ser mais gentil. “Creio que falta a questão da gentileza, de entender que o trânsito é talvez o único lugar na sociedade em que todos ocupam o mesmo espaço. Não importa se eu tem um carro caríssimo ou mais barato, seus direitos e deveres são os mesmos.”

Erros intencionais se tornam vícios

De acordo com o tenente Ismael Veiga, porta-voz do Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran), a maior parte dos erros cometidos pelos motoristas surge de forma intencional, ou seja, com o cidadão sabendo que está descumprindo as regras. Com o passar do tempo, contudo, ele vai internalizando e automatizando essas atitudes, que acabam por se tornar verdadeiros vícios, hábitos difíceis de se largar.

“Todo erro não intencional alguma vez foi intencional. O falor ao celular, por exemplo. Na primeira, segunda vez, a pessoa tem consciência que está agindo errado. Mas é aquilo de ‘vou falar rapidinho’, ‘não estou sendo fiscalizado então não tem problema’, e aí chega uma hora que o filtro não atinge mais”, explica o tenente Veiga. “Então esses erros começam intencionais e acabam virando uma rotina, algo que o cidadão nem percebe porque já está fazendo há muito tempo. As vezes acontece até de flagrarmos pessoas falando ao celular do lado da viatura”, relata.

Rápida

Espelho social

De acordo com o tenente Ismael Veiga, do BPTran, o trânsito é um espelho social, ou seja, um mero reflexo do que é a nossa sociedade como um todo. “Basta notar, por exemplo, que em datas comemorativas, quando as pessoas ficam mais eufóricas, tem jantares, reuniões, isso reflete na atitude no trânsito. Já por volta das 18 horas tem aqueles que querem chegar logo em casa, estão atrasados para faculdade, e isso também vai refletir na atitude no trânsito. Sem dúvidas, uma sociedade mais educada tem menos acidentes.”