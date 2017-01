Prefeito de Nova York e famosos participarão de protesto contra Trump

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Bill de Blasio, prefeito de Nova York, anunciou nesta segunda (16) que participará da manifestação contra o presidente eleito Donald Trump programada para quinta (19). Além dele, espera-se a presença do ator Mark Ruffalo, da atriz Shailene Woodley e do documentarista Michael Moore.

O prefeito De Blasio confirmou presença via sua página oficial no Facebook. "Na quinta-feira à noite, eu irei me juntar aos novaiorquinos na Trump Tower para iniciar a proteção dos valores de nossa cidade", afirmou de Blasio. O mesmo caminho foi seguido por Ruffalo, conhecido por seus papéis nos filmes "Os Vingadores" e "Spotlight: Segredos Revelados". "Juntos, nós resistiremos ao discurso de ódio dele [de Trump]. É o momento de fazer com que nossas vozes sejam ouvidas e de lutar pelo que acreditamos", disse o ator em postagem no Facebook.

Shailene Woodley, atriz dos filmes "Divergente" e "A Culpa é das Estrelas", usou o Twitter para convocar seus seguidores para o protesto. "É tempo de mostrar compaixão", disse em sua postagem. Responsável pelos documentários "Fahrenheit 11 de Setembro" e "Tiros em Columbine", Michael Moore também utilizou o Twitter. "Mark Ruffalo, Alec Baldwin e eu estaremos presentes no protesto massivo em Nova York, em frente ao Hotel Internacional Trump, nesta quinta", disse.