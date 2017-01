Férias: a criatividade agradece a parada

É tempo de férias para quase todos os estudantes e boa parte dos trabalhadores. Tempo de parar para um merecido descanso depois do ano conturbado que atravessamos – com problemas pessoais se avolumando em decorrência dos problemas do país. Depois da virada do ano, nossa expectativa de que 2017 ofereça melhores condições para realização de planos e concretização de sonhos é enorme.

Mais do que usufruir de um direito adquirido, tirar férias é fundamental para a construção de uma vida equilibrada e feliz. Mas esse período de férias não deve ser confundido com ociosidade, indolência e moleza. Já diziam nossos pais e avós que ‘cabeça vazia é morada do diabo’. Hoje, já se fala em ócio criativo, no sentido de um trabalho mental diferente do usual ou de uma ocupação suave e agradável. Assim devem ser nossas férias, um tempo de lazer, de descanso, de novos aprendizados.

Mesmo entre os executivos já está ficando para trás aquela ideia de que nunca deveriam parar, de que sua ausência em cadeias de comando poderia comprometer os resultados das empresas. O desligamento temporário, mas total, do dia a dia da empresa leva, no retorno, a um entusiasmo renovado e ao aumento da produtividade. Estão se tornando comuns nos endereços eletrônicos respostas automáticas do tipo: “Estarei de férias até 20 de janeiro e sem verificar as mensagens”.

O grande escritor e líder espiritual japonês Ryuho Okawa tem em “Trabalho e Amor”, um de seus mais de dois mil livros publicados, um capítulo inteiro dedicado ao efeito benéfico que as férias podem ter. “A felicidade humana requer algo mais além de esforço e autoaprimoramento. Há as pequenas felicidades, as alegrias serenas que não têm nada a ver com dinamismo e esforço. É algo que brilha sobre a humanidade há milhares, dezenas de milhares de anos de eterna verdade. As pessoas precisam de um tempo para se recuperar, restaurar as energias, relaxar e renovar-se”.

Como aproveitar as férias 1 - Planejar férias pode ser a melhor parte das férias – um estudo mostrou que grande parte do prazer das férias acontece antes delas, quando você ainda está planejando. Quando pensamos no divertimento que teremos, sentimos quase o mesmo prazer de estar naquele lugar, mas o pensamento pode durar mais que a experiência em si – então prolongue o período de planejamento para ter prazer por vários meses. 2 - Distribua as férias durante o ano – um estudo mostrou que nosso cérebro tende a voltar aos níveis de satisfação anteriores às férias com muita rapidez, por isso, em vez de passar um mês inteiro viajando, é melhor fazer várias viagens de até oito dias distribuídas ao longo do ano. 3 - Faça coisas novas – o cérebro, quando é exposto a situações e experiências inéditas, precisa de mais tempo para absorvê-las. Por isso, o tempo parece demorar mais para passar na infância que na idade adulta, quando somos expostos a coisas mais corriqueiras. Deixe espaço para o inesperado em suas férias e elas passarão menos rápido. 4 - Foque nas atividades prazerosas – preencha seus dias com momentos prazerosos. Pesquisas mostram que as pessoas mais felizes durante as férias se cercaram de amigos, praticaram exercícios, fizeram atividades relaxantes, boas refeições e socializaram. Fuja da rotina. 5 - Afaste-se de tarefas do seu dia a dia (como limpar, cozinhar, por exemplo) – se você viaja com crianças, tem tarefas domésticas a administrar mesmo no passeio, divida a responsabilidade das tarefas com outro adulto ou suas férias serão um prolongamento de seus dias de rotina. 6 - Aproveite as experiências das férias como inspiração para o trabalho – pensar no trabalho pode ser estressante – especialmente se você tiver de interromper seu passeio para fazer uma ligação de trabalho, enviar um e-mail com algo que se esqueceu de fazer antes das férias. Mas usar as experiências vivenciadas durante as férias como insights para seu trabalho, especialmente quando é seu próprio negócio, pode ser algo prazeroso de se fazer durante o período de descanso. 7 - Guarde o melhor para o final – o cérebro humano registra com mais vivacidade o final de uma experiência, um filme, um livro, que seu começo. Reserve os melhores programas para as últimas noites, pois serão as memórias mais vivas em sua mente.

8 - Amenize a volta das férias – retorne das férias com pelo menos dois dias de antecedência da volta ao trabalho para dar tempo da readaptação aos seu ambiente. Além disso, programe algo agradável para fazer depois do primeiro dia de trabalho para que o retorno não seja pesado. Um happy hour com os amigos, um jantar, algo agradável para tirar o foco de seu cérebro do primeiro dia de trabalho.

9 - Conte suas histórias – as lembranças ficam cada vez mais vivas sempre que contamos o que ocorreu. Conte aos amigos os melhores e mais divertidos momentos, mostre fotos, compartilhe. Quanto mais você disser “minhas férias foram maravilhosas”, mais isso se torna real para seu cérebro.