Greca elogia “coragem”

O prefeito de Curitiba, Rafael Greca (PMN), afirmou nesta segunda-feira (16) ao receber R$ 49,9 milhões da cota extra do ICMS do Estado que a medida mostra que o governador Beto Richa (PSDB) teve “coragem” ao adotar medidas de ajuste fiscal para sanear as contas do governo. Segundo ele, o dinheiro vem “em boa hora” em um momento de dificuldade financeira que assola as prefeituras do Estado.

“Essa visão de antecipar o ICMS das indústrias para ajudar as cidades qualifica o governador Beto Richa como um líder nacional, o povo vive nas cidades e é na cidade que o dinheiro tem que chegar para a saúde, segurança e educação”, afirmou Greca, que se elegeu no ano passado com o apoio do PSDB de Richa, derrotando o deputado estadual Ney Leprevost (PSD) no segundo turno.

“O Paraná fez a lição de casa, fez o ajuste fiscal e agora consegue compartilhar os frutos para todas as cidades do Estado”, disse o prefeito. Segundo Greca, os prefeitos que estão assumindo agora devem se mirar no exemplo do governo estadual, e também tomar medidas de ajuste fiscal em seus municípios.