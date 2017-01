O secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano, Ratinho Júnior (PSD), pode deixar em breve o governo para voltar à Assembleia Legislativa. Segundo aliados de Ratinho Jr na Casa, a saída pode acontecer até o mês de abril. O motivo seria o desconforto do secretário com um decreto do governador Beto Richa de dezembro, que teria “esvaziado” o poder da Pasta. Pelo decreto, todos os convênios e repasses aos municípios têm que passar diretamente pelo governador, através da chefia da Casa Civil.

Liberdade

Richa afirmou ontem que o decreto é “normal”, e atinge a todas as secretarias. “Ainda não conversei com ele (Ratinho Jr), mas gostaria que ele ficasse no governo. Mas, a decisão de ficar ou sair, qualquer secretário tem a liberdade para tomar sua decisão”, afirmou o governador à Gazeta do Povo.

Composição

O prefeito de Curitiba, Rafael Greca (PMN), atribuiu ontem à composição política a nomeação do ex-vereador Chico do Uberaba (PMN) como assessor de seu gabinete. “As nomeações são de acordo com a composição do governo. O meu partido, o PMN, tem nele o seu presidente”, alegou Greca. Uberaba preside o PMN de Curitiba, que deu a Greca a legenda para concorrer à prefeitura no ano passado.

Arquivo

O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, sugeriu ao Supremo Tribunal Federal (STF) arquivar a investigação contra o deputado federal paranaense Osmar Serraglio (PMDB), presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, em que se apurava a suposta prática de crimes de peculato, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. Serraglio era investigado com mais 4 pessoas, em relação às quais Janot pediu a devolução dos autos à Comarca de Iporã/PR. Os supostos crimes teriam ocorrido entre os anos de 1997 e 2004, ao tempo da gestão de Maria Aparecida Zago Udenal como prefeita do Município de Iporã/PR.

“Caixinha”

De acordo com o inquérito, Ismael Vigo, com a colaboração de Waldemar Alves e anuência da então prefeita Maria Aparecida Zago Udenal, desviava dinheiro das contas da prefeitura de Iporã e repassava as quantias de forma fracionada para contas bancárias de Roberto da Silva. A parte que fazia referência ao deputado Serraglio é aquela em que se falava em “caixinha para o deputado”.

Devolução

Janot relata que o Ministério Público do Estado do Paraná requereu a quebra do sigilo bancário de Ismael Vigo e Roberto da Silva e que um inquérito civil no Paraná foi arquivado por entender-se “ser impossível concluir pela ocorrência de conduta ilícita”. Disse Janot que “nenhuma referencia, contudo, há naqueles autos de inquérito civil ao deputado Osmar Serraglio”. De acordo com o procurador-geral, com isso, “ao menos por ora, não se justifica o prosseguimento da investigação sob supervisão da Suprema Corte, devendo a apuração ser devolvida ao juízo da Comarca de Iporã/PR”.

Pneus

O Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) julgou irregular a compra de pneus, no valor de R$ 706.04,60, realizada pela prefeitura de Rio Bonito do Iguaçu (Sudoeste). Auditoria feita pelos técnicos do tribunal apontou a compra de 887 pneus, enquanto a frota municipal era composta por 146 veículos, em 2014, e 124, em 2015. O ex-prefeito Irio Onélio de Rosso, e controladora interna, Sirlei Biranoski Boarolli, foram multados em 40 vezes o valor da Unidade Padrão Fiscal do Estado do Paraná (UPF-PR), o equivalente a R$ 3.796,00 pelos valores de dezembro.