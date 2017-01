Cursinho Solidário aprova quase 200 alunos na UFPR

O Cursinho Solidário aprovou quase 200 estudantes no vestibular da UFPR. Em 2016 foram atendidos 550 alunos, do quais 195 foram aprovados na primeira fase da Universidade Federal do Paraná (UFPR), e um resultado surpreendente comparado aos anos anteriores com mais de 100 alunos aprovados na chamada geral, contando com um crescimento de 31,25% de aprovados em relação ao ano anterior (2015). Entre os cursos está o mais sonhado e concorrido de Medicina, Direito, Psicologia, Medicina Veterinária, Engenharia (mecânica, civil, elétrica, química), Odontologia, Fisioterapia, entre outros cursos.

Além do número expressivo de alunos aprovados na chamada geral da UFPR, tivemos alguns que ficaram em primeiro e segundo lugar na sua categoria e vários que ficaram entre os cinco primeiros colocados, sendo alguns cursos como: Análise de Sistema, Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia, Direito, Psicologia, Engenharia Civil e Elétrica.