Chuvas e trovoadas

A previsão do tempo para o Paraná nesta semana traz alerta para possibilidade de chuvas fortes acompanhadas de trovoadas inclusive para Curitiba. As taxas de instabilidade do ar se elevam principalmente a partir do período da tarde. No entanto, não se descarta alguma situação de intabilidade e chuva na região do Paraguai e Argentina, próximo da fronteira com o Brasil ainda pela manhã. As frentes de chuva associadas ao calor intenso avançam para as demais regiões. Na Capital, a chuva pode chegar até o final da tarde e entrar pela noite. Essa situação é comum para o verão e deve se manter para os próximos dias até a sexta-feira. No sábado, calor, mas sem previsão de chuva.