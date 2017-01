Curitiba se prepara para o Dia do Fusca

Fusquinhas estão expostos no Jardim das Américas (foto: Franklin de Freitas)

No próximo domingo (22) será comemorado em Curitiba o Dia Nacional do Fusca, carro ícone no Brasil. Neste dia, acontece uma exposição com dezenas de fuscas no Sociesc (Linha Verde / Pinheirinho). Mas, desde segunda-feira (16), alguns dos carrinhos podem ser visitados no Shopping Jardim das Américas, uma prévia do que os admiradores do Fusca vão encontrar no domingo.

São cinco Fuscas que estão expostos no piso térreo do Shopping até a sexta-feira. Entre eles, um Fusca rosa metálico ano 1970, motor 1500, com bancos concha retrô personalizados. Também deve chamar atenção o modelo preto, com rodas EMPI Sprinstars, motor 1600 e suspensão a ar. Já do ano 1975, o Fusca vermelho sport tem mangas rebaixadas.

No domingo, o evento do Dia Nacional do Fusca contará com praças de alimentação, comercialização de peças, sorteios, prêmios, shows, além, é claro, de dezenas de fuscas de colecionadores e de clubes de todo o Estado.