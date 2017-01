PR recebe mais R$ 402 milhões para a saúde

Ministro Ricardo Barros, durante anúncio dos recursos (foto: Orlando Kissner ANPR)

A Rede Pública de Saúde do Paraná contará com mais R$ 402 milhões em investimentos e recursos de custeio no ano de 2017. O anúncio foi feito ontem pelo ministro da Saúde, Ricardo Barros, durante encontro com o governador Beto Richa em solenidade no Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba. Também foram entregues 23 ambulâncias para renovar a frota do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) em 18 municípios.

O aporte extra do Ministério vem de uma série de emendas parlamentares e novos credenciamentos junto ao Sistema Único de Saúde (SUS). Ao todo, 671 serviços/leitos passam a integrar a rede e estão aptos a receber recursos do SUS. “Isso mostra que vivemos um novo momento, em que o Paraná não é mais discriminado pelo governo federal. O que está sendo feito aqui repara uma injustiça histórica com o nosso Estado”, disse o governador.

Curitiba — Curitiba também recebeu recursos para a saúde. São R$ 18 milhões para aplicação em consultas, exames e internações em hospitais conveniados ao Sistema Único de Saúde (SUS) e seis ambulâncias.

“Isso se deve à parceria com os governos estadual e o federal”, disse o prefeito Rafael Greca, em cerimônia com a participação do ministro da Saúde, Ricardo Barros, e do governador do Paraná, Beto Richa.