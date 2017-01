Matrículas para calouros da UFPR vão até o dia 27 de janeiro

O Registro Acadêmico da chamada geral dos aprovados no Vestibular 2016-2017 da Universidade Federal do Paraná (UFPR) para o 1º e o 2º semestres deve ser feito até o dia 27 de janeiro em Curitiba e nos campi de Pontal do Paraná, Palotina, Litoral/Matinhos, Jandaia do Sul e Toledo. Os alunos devem ficar atentos às informações que constam no edital específico, publicado junto com o resultado final. A matrícula começou ontem.

As aulas começam no dia 13 de fevereiro para os cursos de Fisioterapia e Medicina (do 1º ao 9º período) e no dia 20 de fevereiro para os demais cursos.

A lista de aprovados no vestibular 2016-2017 da Universidade Federal do Paraná, divulgada na quinta-feira passada, revela que a maior parte dos novos acadêmicos vive no Paraná (91,32% do total) e que 59,19% cursaram o ensino médio em escola pública. Os aprovados do sexo masculino predominam — representam 52,26% do total – e 27,87% do total têm menos de 18 anos. São 5.447 aprovados, em 120 cursos, dos quais 51,28% pela concorrência geral e 48,47% pelo sistema de cotas (Lei 12.711).

No total, o vestibular ofereceu 6.815 vagas em 120 cursos. Além das 5.564 vagas para o Processo Seletivo da UFPR, são 1.251 para o SiSU/MEC, 40 para o LECAMPO (Curso de Licenciatura em Educação do Campo) e 30 para o Libras (estas últimas em processo à parte). O vestibular 2016-2017 registrou ainda o melhor desempenho de um candidato na história do concurso no modelo atual, adotado há onze anos.