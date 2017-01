Após sumiço, técnico do Atlético-GO é encontrado e passa bem, diz polícia

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Marcelo Cabo, técnico do Atlético-GO, foi localizado pela Polícia de Goiânia na noite desta segunda-feira (16). Uma entrevista coletiva para mais detalhes sobre o caso será concedida nesta terça-feira, às 10h (de Brasília). De acordo com a assessoria da Polícia Civil, o delegado Kleyton Manoel Dias, da DEIC (Delegacia Estadual de Investigações Criminais), responsável pelo caso, já localizou o treinador e ele passa bem. Marcelo Cabo foi dado como desaparecido ainda na manhã desta segunda-feira (16), após não comparecer ao treino do Atlético-GO. Ele havia sido visto pela última vez na madrugada (3h02) de domingo (15). As imagens do circuito interno de segurança do edifício onde o técnico mora, no Jardim Goiás, registraram o momento em que ele entrou no seu carro, estacionado à frente da portaria, e saiu. Desde então, Marcelo Cabo ficou desaparecido e só foi visto novamente na tarde desta segunda-feira. Às 15h48, de acordo com o tenente-coronel da Polícia Militar Wellington Urzêda, ele foi visto chegando em seu prédio em um táxi, que desceu para o subsolo. Ele então ficou pouco menos de dez minutos no prédio e voltou a sair, ficando novamente desaparecido. Já na noite desta segunda-feira, a Polícia Civil finalmente confirmou a boa notícia: Marcelo Cabo foi encontrado e passa bem. A versão oficial da Polícia será conhecida nesta terça-feira, em entrevista coletiva no DEIC.