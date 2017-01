A vida de Fausto (Tarcísio Meira) chegará ao fim na próxima semana na novela 'A Lei do Amor'. Depois de exibir o vídeo de Magnólia (Vera Holtz) e Ciro (Thiago Lacerda) juntos com ajuda de Helô (Claudia Abreu) e Pedro (Reynaldo Gianecchini), o patriarca passará muito mal. As cenas vão ar no capítulo 98, na próxima terça-feira. No entanto, antes de falecer, Fausto enfrentará Magnólia, ficará de pé e revelará tudo o que sabe sobre seu atentado. Então, todos da família Leitão ficarão revoltados com a traição da vilã Após abrir o jogo sobre as maldades da esposa, Fausto se despedirá da família e morrerá. Ao saber da notícia, Magnólia tem uma crise de riso, mas se desespera com a abertura do testamento do marido.

Mariah Carey e Elton John ganham US$ 4,2 milhões para cantar em casamento

No último fim de semana, Mariah Carey e Elton John se apresentaram num casamento em Londres, e não foi nada barato. Os cantores receberam US$ 4,2 milhões, cerca de R$ 13,57 milhões. O casamento em questão era de Irene Kogan, de 19 anos, filha do empresário russo bilionário Valery Kogan. Mariah começou cantando We Belong Together, um de seus maiores sucessos, e dedicou aos noivos, entre outras músicas icônicas. Já Elton John cantou 12 músicas, levando muito romance à festa. A recepção durou nove horas e foi realizada no hotel The Landmark. O noivo e a noiva fizeram questão de ter Mariah como uma das atrações, e ela voou dos Estados Unidos para ir até o casamento.

Fê Gentil usa “logo eu” ao ser fotografada com namorada

Fernanda Gentil não perdeu o bom humor ao ser flagrada, neste domingo (15), por um fotógrafo enquanto tomava sol em uma praia do Rio. Após fotos dela e da namorada, a também jornalista Priscila Montandon, terem sido divulgadas e publicadas, a apresentadora da Globo usou o meme "logo eu" para fazer piada com a situação em seu perfil no Instagram. "Tava de costas, e o paparazzo pensou que eu não fosse sorrir para a foto dele. Logo eu, Fernanda Gentil", disse a jornalista, com direito a trocadilho com o sobrenome. "Téquinfim dei minha contribuição pro "Logo Eu", estava tensa", escreveu ela, na legenda da foto. Na primeira semana de 2017, o meme "logo eu" surgiu inspirado em uma fala da personagem Nazaré Tedesco, interpretado por Renata Sorrah em "Senhora do Destino", novela exibida pela Globo entre 2004 e 2005.

Jennifer Hudson e Brie Larson vão anunciar os indicados ao Oscar

As atrizes Brie Larson e Jennifer Hudson, já premiadas pelo Oscar, foram escolhidas ontem para anunciar os nomeados deste ano. A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas dos EUA divulgou que as duas atrizes irão apresentar a lista de indicados nomeados às 24 categorias da arte de fazer cinema, no próximo dia 24, às 5h18 (11h18 no horário de Brasília). Nesta tarefa, Brie e Jennifer contam ainda com os atores Jason Reitman e Ken Watanabe, ambos indicados em edições anteriores, e com o cineasta mexicano Emmanuel “Chivo” Lubezki, que recebeu um Oscar para Melhor Fotografia no ano passado, pelo filme O Regresso.

Críticos elegem Aquarius e Elle como os melhores de 2016

A Associação Brasileira de Críticos de Cinema, Abraccine, anunciou ontem os Melhores Filmes de 2016. Na categoria Longa Metragem, concorreram todos os filmes lançados em circuito comercial no Brasil entre 17 de dezembro de 2015 e 29 de dezembro de 2016, totalizando mais de 400 produções. O eleito foi Aquarius, de Kleber Mendonça Filho — aquele mesmo que não foi indicado como representante brasileiro na corrida pelo Oscar de filme estrangeiro. Entre os filmes de fora do País, os críticos brasileiros elegeram Elle, de Paul Verhoeven. Na categoria Curta Metragem, deu Estado Itinerante, de Ana Carolina Soares.

Níver do dia

James Earl Jones

A voz do Darth Vader

86 anos