A Secretaria de Estado da Segurança Pública e e Administração Penitenciária do Paraná (Sesp-PR) divulgou, ontem, as fotos de todos os detentos que fugiram da Penitenciária Estadual de Piraquara (PEP 1) na madrugada de domingo e que não foram recapturados até a noite de ontem. A medida é para ajudar nas buscas dos foragidos.



Ontem, um grande aparato policial foi à campo na procura dos fugitivos. As buscas aconteceram em cidades vizinhas à PEP 1. Desde a madrugada de domingo, no momento da fuga, até ontem, cinco presos morreram em confronto com a polícia.



Depois da fuga da Penitenciária de Piraquara (PEP 1), o Departamento Penitenciário do Paraná (Depen-PR) respondeu anunciando a suspensão de todas as atividades extraordinárias para os presos (visitas e entregas de sacolas). O anúncio da medida foi feito pelo diretor do Depen, Luiz Alberto Cartaxo Moura.



“Todas as atividades extraordinárias estão paralisadas em todo o estado, por tempo indeterminado. Todas as unidades serão vistoriadas. As atividades são relacionadas à educação, trabalho, visitas e entregas de sacolas”, afirmou.

Disque-Denúncia

A Secretaria de Estado da Segurança Pública e e Administração Penitenciária pede para quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro dos presos que fugiram da PEP 1 informe a Polícia Militar, pelo telefone 190, e/ou pelo Disque-Denúncia 181, serviço pelo qual é garantido total anonimato (telefone 181 ou (www.181.pr.gov.br).