Três são presos por pichação

Três homens foram presos em flagrante pela Guarda Municipal, no fim da tarde de domingo, pelo crime de pichação. Os rapazes, de 19, 23 e 24 anos, foram detidos na Praça Carlos Gomes (Centro), por volta das 18 horas, e encaminhados à Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente, no Bacacheri.



O crime de pichação está descrito no artigo 65 da Lei de Crimes Ambientais, Lei 9.605 de 1998, e prevê detenção de três meses a um ano e multa no valor de R$ 2.133,29. Em caso de danos ao patrimônio público ou em imóveis tombados, a pena aumenta de seis meses a um ano de prisão. o ano de 2015 a Guarda Municipal registrou 1.130 casos de pichação na cidade.