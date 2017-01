Portão Cultural terá oficina de cinema

Estão abertas as inscrições para a Oficina de Cinema em Tecnologias Acessíveis, que será realizada no Centro de Arte Digital, no Portão Cultural (Av. República Argentina, 3430 – Portão), pelo professor de cinema e historiador Felipe Negreli. Como pré-requisito para realizar o curso, o aluno deve portar um dispositivo de filmagem, como smartphones, tablets, câmeras digitais e câmeras DSLR.



O curso será realizado às segundas e quartas-feiras, de 6 de fevereiro a 22 de março, com duas turmas – uma à tarde (14h às 15h30) e outra à noite (18h30 às 20h). A inscrição deve ser feita diretamente com o professor pelo e-mail felipenegreli@yahoo.com. De acordo com Felipe Negreli, a oficina busca abrir portas para que o aluno consiga criar sem a preocupação de depender de tecnologias que estão fora de seu alcance. A oficina custa R$150. O valor pode ser pago à vista ou em duas parcelas. As aulas serão divididas em conteúdos teóricos e práticos.



O conteúdo teórico abrangerá debates e estudos em sala sobre o surgimento do cinema, contextualização histórica, linguagem cinematográfica, vanguardas, movimentos, narrativas, estruturação de blocos narrativos, técnicas de produção, roteiro, direção, fotografia, som, continuísmo e decupagem.



Na parte prática os alunos terão aulas sobre técnicas cinematográficas, praticando exercícios de roteiro, fotografia, montagem e edição para que ao fim do curso o grupo de alunos desenvolva um curta-metragem com técnica, linguagem, roteiro e equipamentos eleitos por eles.

SERVIÇO:

Oficina de Cinema em Tecnologias Acessíveis

Local: Centro de Arte Digital – Portão Cultural (Av. República Argentina, 3430 – Portão)

Datas: 6 de fevereiro a 22 de março de 2017, às segundas e quartas-feiras, com turmas à tarde (14h às 15h30) e à noite (18h30 às 20h).

Valor: R$ 150,00

Inscrições: pelo e-mail felipenegreli@yahoo.com