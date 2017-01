Wagner rescinde com clube chinês e encaminha acerto com o Vasco

BRUNO BRAZ SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O meia Wagner está bem próximo de retornar ao futebol brasileiro. Nesta terça-feira (16), o jogador de 31 anos acertou a rescisão de seu contrato com o Tianjin Teda, da China, e agora está livre para assinar com o Vasco. Com a negociação bem encaminhada, o clube de São Januário aguarda apenas a documentação que chegará do país asiático para finalizar os trâmites e anunciar o novo reforço da equipe. Wagner esteve no Rio de Janeiro nesta segunda resolvendo questões envolvendo um imóvel antigo que possui na cidade, o que reforçou o iminente acerto com o clube carioca. Em seguida, o jogador retornou à Belo Horizonte (MG) onde aguarda o desfecho oficial da negociação. O atletas e sua família também já estão resolvendo questões de moradia na capital carioca. Ao longo do dia, seu empresário, João Sérgio, vivia a expectativa pela liberação: "Estamos aguardando algo de bom". A possibilidade de voltar a morar na capital carioca foi um dos fatores que pesaram pela escolha no Vasco, já que a família teve problemas de adaptação na China. No Vasco, o jogador poderá reencontrar o técnico Cristóvão Borges, com quem viveu seu melhor momento no Fluminense, onde jogou entre 2012 e 2015. Wagner esteve bem próximo de um acerto com o Corinthians, mas a demora em conseguir a rescisão com o Tianjin Teda e o interesse do clube em outros nomes fez com que os paulistas desistissem oficialmente do negócio.