No duelo entre 'melhores' da Copinha, Corinthians faz 3 no Inter e avança

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Corinthians e Internacional chegaram à Arena Barueri com as duas melhores campanhas da atual edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Dentro de campo, porém, o equilíbrio deu lugar a um amplo domínio do time paulista: vitória tranquila por 3 a 1, gols de Fabrício Oya, Pedrinho e Carlinhos – Val descontou para os gaúchos. Com a vitória, o Corinthians repete o feito do ano passado e avança para as quartas de final da competição. Em 2016, as duas equipes também se enfrentaram nas oitavas e o time paulista venceu por 5 a 2. A vitória corintiana começou a ser construída aos 20 minutos da primeira etapa. Após Pedrinho cobrar escanteio, a bola caiu nos pés de Fabricio Oya, na diagonal da área. A jovem promessa corintiana teve tempo de dominar e bater colocado no ângulo de Luiz Felipe. A bola ainda chegou a bater na trave antes de atravessar a linha do gol. Enquanto o Internacional apresentava dificuldades na criação – apenas um chute no primeiro tempo -, o Corinthians precisou de apenas dois minutos para praticamente decidir o duelo. Aos 35 minutos, Carlinhos tentou uma bicicleta após cruzamento da esquerda e a bola caiu nos pés de Pedrinho, que ganhou do zagueiro e chutou, quase caído, para o gol de Luiz Felipe. Um minuto mais tarde veio o terceiro. Pedrinho roubou a bola no campo de defesa e tocou em profundidade com o lado externo do pé em direção a Carlinhos. O volante Marcelo, porém, se antecipou e conseguiu ficar com a bola. Pressionado, o jogador do Inter acabou escorregando e deixando ela de graça para Carlinhos, que teve calma para avançar e tocar no canto de Luiz Felipe. O Inter ainda ensaiou uma reação aos 39 minutos. O árbitro viu pênalti do goleiro Filipe em Mila. Na cobrança, Val deslocou o arqueiro corintiano e descontou para o clube gaúcho. Mesmo com a vitória, o Corinthians saiu da Arena Barueri com um prejuízo: o atacante Carlinhos recebeu cartão amarelo e está suspenso para a partida contra o Flamengo, pelas quartas de final, na quinta-feira (19). A advertência surgiu em um desentendimento com o lateral Junio, do Inter, que acabou expulso.