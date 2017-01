(foto: Arquivo Bem Paraná)

O frescor trazido pela chuva desta madrugada de terça-feira, 17, deve permanecer ao longo do dia, mas acompanhado de pancadas fortes de chuva. A previsão dos institutos de pesquisa meteorológica é de que ainda ocorra chuva em Curitiba e nas demais regiões do estado. Uma área de baixa pressão atmosférica mantém a instabilidade em todo o Paraná, porém, o sol pode aparecer em algumas localidades.

De acordo com o Instituto Simepar, as condições de tempo semelhantes às de segunda-feira garantem pouca variação. À tarde, a chuva deve chegar com mais força, com a incidência de pancadas e trovoadas em Curitiba. A máxima de 28° C. Em Antonina, que tem se destacado pelas sensações térmica que já chegaram a superar os 50° C, o calor deve ser de 30° C.

No interior, o tempo deve segue quente. A região oeste deve ter temperaturas entre os 30º C e 33º C e à tarde podem ocorrer chuvas. Em Paranavaí, no Noroeste,os termômetros deve chegar aos 34° C.

De acordo com a Segundo a empresa de meteorologia Climatempo, até quarta-feira, 18, há possibilidade de chuvas um pouco mais fortes em Curitiba e região metropolitana. Depois, as áreas de instabilidade diminuem em praticamente todo o estado.

Para quarta, os termômetros devem subir ainda mais. Em Curitiba, a cidade pode ter calor de quase 30° C. Em Paranaguá, no Litoral, a máxima será de 32° C, assim como Foz do Iguaçu. Em Guaíra, as temperaturas chegam a 34° C.