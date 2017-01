Parlamento Europeu elege novo presidente nesta terça-feira

O Parlamento Europeu realiza nesta terça-feira, 17, votações para eleger seu novo presidente, o sucessor do socialista Martin Schulz. Na briga, estão seis candidatos, entre eles os italianos Antonio Tajani e Gianni Pittella, que figuram entre os mais cotados. A informação é da Agência Ansa.



Os partidos Popular Europeu (PPE) e Aliança dos Liberais e Democratas pela Europa (Alde) anunciaram um acordo para apoiar Tajani ao posto, enquanto o candidato liberal da Alde, Guy Verhofstadt, retirou seu nome da corrida eleitoral. A saída de Verhofstadt da eleição foi anunciada logo na abertura da sessão desta terça-feira,17, pelo presidente do Parlamento, Martin Schulz.



"A Europa está em crise e uma coalizão pró-europeia é necessária. Por isso, o PPE e a Alde, superando suas diferenças ideológicas, decidiram trabalhar juntos e oferecerem uma plataforama comum como ponto de partida para esta cooperação europeia", disseram, em comunicado, os dois partidos. O acordo partidário, porém, foi criticado por Pittella. "Não haverá mais coalizões, acordos privilegiados entre grandes grupos, porque é preciso clareza, uma visão límpida e civil", afirmou.



Além de Tajani e Pittella, mais quatro candidatos continuam na disputa. Se, depois de três votações, nenhum deles obtiver a maioria absoluta dos votos, será feita uma quarta rodada, que colocará em disputa de "segundo turno" apenas os dois mais votados. Porém, desde que o Parlamento Europeu foi eleito com voto universal, apenas uma vez foi necessário chegar ao quarto turno, em 1982, quando assumiu como presidente o socialista holandês Pieter Dankert. Martin Schulz ocupa o cargo desde 2012.