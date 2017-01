Com a bênção de Rogério Ceni, Lucão ganha mais uma chance no time

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A torcida do São Paulo não nutre muita simpatia por alguns jogadores que defenderam o time em 2016. Alvos de críticas e de vaias, Michel Bastos e Carlinhos, por exemplo, ficaram fora dos planos do técnico Rogério Ceni. Porém, um atleta bastante questionado na última temporada ganhou mais uma chance no clube muito por conta do ex-goleiro. Considerado uma das principais joias das categorias de base, o zagueiro Lucão recebeu o apoio do treinador muito antes de viajar com o restante do time para os EUA, onde é feita a pré-temporada. No fim do ano passado, ele despertou o interesse do Vitória. A negociação avançou e o defensor ficou muito perto de fechar a transação. Foi nesse momento que contou a palavra do treinador. Rogério Ceni conversou, por telefone e pessoalmente, com Lucão. Fez questão de enfatizar o quanto apostava nele e deixou claro que gostaria de utilizá-lo mais no decorrer do ano. Tal postura do ex-arqueiro fez o zagueiro desistir do negócio, quando os baianos já estavam prontos para entregar o contrato. O treinador sempre acreditou no potencial do zagueiro. Quando ainda jogava, Rogério Ceni chegou até a dizer que Lucão e Rodrigo Caio tinham o perfil para ser o capitão do São Paulo no futuro. Na visão do técnico, o zagueiro pode ser utilizado até mesmo em outras funções. Além da possibilidade de ser escalado na linha de três, ao lado de Rodrigo Caio e Maicon, Lucão também tem as características para atuar como volante. Formado nas categorias de base, o zagueiro, de 20 anos, sempre foi considerado uma das joias do clube. Elogiado por Muricy Ramalho, ele não conseguiu se firmar no profissional. Desde 2013, ele disputou 74 partidas e marcou dois gols. Na memória de boa parte dos torcedores, porém, as principais lembranças de Lucão são das falhas nas derrotas para o Corinthians -6 a 1, no dia 22 de novembro de 2015, e 2 a 0, em 14 de fevereiro de 2016.