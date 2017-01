Guerra terá apresentação especial na 'casa' da patrocinadora do Palmeiras Comente

JOSÉ EDGAR DE MATOS SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras planeja uma apresentação especial para o meio-campista Alejandro Guerra, 31 anos. Contratado com aporte financeiro da Crefisa/FAM, o jogador vestirá pela primeira vez a camisa palmeirense em evento a ser realizado na Faculdade das Américas. Clube e empresa agendam a cerimônia, a princípio, para o dia 26. O evento longe da Academia de Futebol, local tradicional de recepção aos novos nomes –Felipe Melo, reforço mais badalado desta janela de transferências, será apresentado nesta terça-feira–, ratifica a força da patrocinadora palmeirense no futebol. A Crefisa pagou pouco mais de R$ 10 milhões ao Atlético Nacional pelo futebol do melhor jogador da Copa Libertadores do ano passado. A influência financeira fez a diferença na escolha do evento, já que Guerra entrou no grupo dos "presentes" da empresa para o clube. A apresentação de Guerra na Faculdade das Américas reforça o plano da empresa de José Roberto Lamacchia e Leila Pereira dentro do Palmeiras. A Crefisa tem contato até o final do mês, e as duas partes [clube e grupo] devem acertar os detalhes finais da renovação nas próximas semanas. A cerimônia também reforça o tratamento especial sobre Alejandro Guerra. Valorizado pelo desempenho destacado na Copa Libertadores da América, o meio-campista venezuelano se tornou alvo do mercado, e o Palmeiras, graças ao apoio da Crefisa, venceu a disputa. Guerra chega ao Palmeiras e deixa os torcedores do Atlético Nacional órfãos. Milhares compareceram na despedida ocorrida na última sexta-feira. Os incessantes pedidos de permanência emocionaram o venezuelano, que já conheceu a estrutura palmeirense no final de semana. O provável novo camisa 18 do Palmeiras foi liberado na última segunda-feira para resolver problemas burocráticos, como visto de trabalho. Guerra iniciará os treinamentos físicos de pré-temporada nos próximos dias.