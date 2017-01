Homem é preso com três armas e 200 munições em Matinhos

Redação Bem Paraná com Blog Plantão de Polícia

17/01/17 às 09:40 - Atualizado às 09:41 Redação Bem Paraná com Blog Plantão de Polícia

(foto: PMPR)

Um revólver, duas pistolas, mais de 200 munições de três calibres diferentes e uma porção de maconha foram apreendidas na noite desta segunda-feira (16/01) no balneário de Caiobá, em Matinhos (PR), após uma abordagem de rotina dos militares estaduais atuantes no Verão Paraná 2016/2017. Um rapaz, de 29 anos, foi encaminhado pelas equipes durante a ocorrência após indicar que parte do armamento estava em sua residência.

Leia mais no Blog Plantão de Polícia.