Instituto Municipal de Turismo lança edital para feiras de artesanato

(foto: SMCS)

O Instituto Municipal de Turismo de Curitiba lançará edital para chamamento público de expositores para as feiras de artesanatos de bairros. O edital será publicado na quarta-feira (18) em Diário Oficial e no site do Instituto Municipal de Turismo.

Serão abertas 220 vagas para 19 feiras e em duas categorias diferentes: artesanato e artes plásticas. Os interessados poderão fazer as inscrições exclusivamente na sede do Instituto Municipal de Turismo (Rua da Glória, 362, Centro Cívico), nos dias 1 e 2 de fevereiro, das 9h às 12h e das 14h às 17h.

O candidato poderá concorrer em até duas categorias de produtos e deverá permanecer com o mesmo tipo de produto artesanal por um período mínimo de doze meses. É preciso apresentar três amostras para cada categoria no ato da inscrição (retiradas assim que o resultado estiver disponível) assim como a documentação constante no edital.

Requisitos

Poderão participar pessoas físicas, residentes em Curitiba e Região Metropolitana e maiores de 18 anos. Não serão permitidos servidores municipais da administração direta e indireta de Curitiba e mais de uma pessoa pertencente à mesma família que residam no mesmo domicílio, independente do produto a ser comercializado.

Comissão de avaliação

A avaliação dos inscritos com artes plásticas a comissão será composta por dois representantes do Instituto Municipal de Turismo Curitiba e três representantes da Comissão de Avaliação de Artes Plásticas da Feira de Arte e Artesanato de Curitiba.

Para a avaliação dos inscritos com artesanato, a comissão será composta por dois representantes do Instituto Municipal de Turismo e três representantes das Feiras de Artesanato de Bairros.