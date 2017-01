Fla vê Berrío difícil, mas insiste em mercado sul-americano por atacante

SÃO PULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Com Rômulo já em campo e Darío Conca em recuperação no Centro de Treinamento Ninho do Urubu –além do peruano Miguel Trauco–, o Flamengo analisa seus últimos passos no mercado neste início de temporada. A prioridade agora é um nome para o ataque. A situação, no entanto, é a mais delicada entre todas do período da janela. Após tentativas por Vitinho, Marinho e pelo paraguaio Cecílio Dominguez, o clube rubro-negro voltou sua carga por Orlando Berrío, do Atlético Nacional, da Colômbia. Neste último, visto com otimismo pela diretoria da Gávea, a proposta financeira do Flamengo ainda não agradou. "A oferta não nos chamou a atenção", disse, rapidamente, o diretor de futebol do Atlético Nacional, Victor Marulanda. A diretoria do Flamengo evita comentar o caso abertamente, mas admite que é difícil chegar ao valor pretendido pelo clube colombiano –mais de R$ 15 milhões. Mesmo com as duas últimas tentativas sem sucesso, o clube carioca seguirá com seu foco voltado para o mercado sul-americano. Na visão dos cartolas rubro-negros, bons nomes do próprio futebol brasileiro e de outros mercados do exterior seriam ainda mais caros. A ideia do Flamengo é ter um jogador que atue pelo lado de campo e, na visão da diretoria, chegue "pronto para jogar". Apesar da necessidade, o clube garante não ter pressa e admite esperar um pouco mais para concretizar a contratação do sonhado atacante e fechar o elenco em um primeiro momento. Até o primeiro compromisso da temporada, no entanto, a chance de novidades é reduzida. O Flamengo entra em campo no próximo sábado (21), em Goiânia, para encarar o Vila Nova no estádio Serra Dourada. Enquanto Conca segue em tratamento de uma cirurgia no joelho, Rômulo e Trauco ainda não têm participações confirmadas no jogo.