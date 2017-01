Carnaval 2017 terá o Baile Infantil Curitibinha na Marechal Deodoro

(foto: SMCS)

O Desfile das Escolas de Samba do carnaval curitibano acontecerá no dia 25 de fevereiro, na Avenida Marechal Deodoro, no Centro. A festa começará às 15h com o Baile Infantil Curitibinha, festa gratuita animada pela Banda Lefigarroo.

A realização do baile infantil foi uma determinação do prefeito Rafael Greca para abrir espaço às crianças neste carnaval. Os pequenos deixarão a avenida às 17h para o começo dos preparativos do desfile dos blocos e das escolas de samba.

Seguindo a tradição, o Bloco Afoxé que reúne integrantes dos Terreiros de Umbanda e Candomblé, será o primeiro a desfilar para fazer a purificação da Avenida e para pedir aos Orixás muita saúde em 2017. O último Bloco é o Rancho das Flores, que neste ano traz o tema O Amor não tem Idade.

As Escolas de Samba entram na avenida depois das 20h. Pelo Grupo Especial desfilam Embaixadores da Alegria, Imperatriz da Liberdade, Acadêmicos da Realeza e Mocidade Azul. Pelo grupo de acesso Unidos de Pinhais, Império Real de Colombo e os Internautas.

Este ano não haverá concurso. A decisão foi tomada pela maioria dos grupos em reunião do Fórum das Escolas. Cada agremiação do Grupo Especial receberá R$ 36,8 mil e cada escola do Grupo de Acesso R$ 22,1 mil. O valor para os blocos se manteve em R$ 1,5 mil. O custo total do Carnaval 2017 é de R$ 539 mil.

Além dos desfiles haverá bailes populares no Portal do Futuro Bairro Novo, das 15h às 19h (infantil) e das 20h à meia-noite (adulto).

O presidente da Comissão de Carnaval, Jaciel Teixeira, conta que tudo está encaminhado e a estrutura necessária para os desfiles já está contratada. "Agora vamos nos reunir com os setores envolvidos nesta grande festa que é o carnaval", disse Jaciel.

Edital

O Edital para o Carnaval 2017, que não foi lançado pela gestão anterior, será publicado nesta terça-feira (17). Após cinco dias da publicação, caso não haja impugnação, o edital será aberto aos interessados para cadastramento.